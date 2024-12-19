Трассы, которые напрямую ведут из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Днепропетровск (украинское название — Днепр), находятся под огневым контролем российских войск. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Источник отметил, что эти трассы являются ключевыми логистическими артериями. Так, первая дорога ведет через Павлоград, а вторая — через Удачное. Там уточнили, что дороги контролируют с помощью артиллерии, беспилотников и стрелкового вооружения.

ТАСС также сообщили, что под артиллерийскими ударами находятся пути подъезда к Красноармейску с севера.

До этого стало известно, что украинские формирования предприняли неудачную попытку контратаковать в районе села Макеевка, расположенного в Луганской народной республике (ЛНР).

По словам военного эксперта Андрея Марочко, командование ВСУ отправило в наступление три маневренные группы. Они планировали приблизиться к местам дислокации российских войск со стороны города Петровское и занять утраченные до этого территории, тем самым сократив межпозиционное пространство.

Ранее российские солдаты после паузы возобновили продвижение у сел Макеевка и Невское в ЛНР.