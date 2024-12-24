В США признали неуязвимость российского ракетного комплекса для средств ПВО

Средства противовоздушной обороны не смогут перехватить российский ракетный комплекс «Авангард». Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

«Конструкция прямоточного воздушно-реактивного двигателя гиперзвукового планирующего блока позволяет ему наносить ядерные удары на скоростях, превышающих 27 махов, сохраняя при этом высокую маневренность, — считается, что это практически исключает какую бы то ни было возможность перехвата», — отмечается в материале.

О создании «Авангарда» в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления перед Федеральным собранием. Серийное производство гиперзвуковых боевых блоков «Авангард» стартовало в июле того же года.

18 декабря издание Mirror писало, что западным странам необходимо внимательно отнестись к данному комплексу. В статье говорится, что «Авангард» достигает цели со скоростью, которая в 27 раз превышает скорость звука.

16 декабря Министерство обороны РФ сообщило, что полк ракетных войск стратегического назначения под Оренбургом получил новые ракеты «Авангард».

Ранее военный эксперт раскрыл уникальные особенности ракетного комплекса «Авангард».