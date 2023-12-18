Военный эксперт раскрыл уникальные особенности ракетного комплекса «Авангард»

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире «Радио 1» прокомментировал призывы западных СМИ внимательно отнестись к перевооружению Российской Федерации на ракетный комплекс «Авангард». Он отметил, что боевой блок запускается с помощью баллистической ракеты и разгоняется до рекордной скорости — 28 Махов.

«Сегодня нет в мире таких ракетных блоков, которые летели бы со скоростью 28 Махов — это почти 10 километров в секунду. Такая скорость не позволяет даже самым мощным американским компьютерам перехватить и засечь его. Он сводит с ума радары, потому что они не могут в него прицелиться», — рассказал Баранец.

Он добавил, что мощность боеголовки составляет от 800 килотонн до двух мегатонн.

О создании «Авангарда» в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления перед Федеральным собранием.

16 декабря текущего года Министерство обороны РФ сообщило, что Полк ракетных войск стратегического назначения (РВСН) под Оренбургом получил новые ракеты «Авангард».

Позднее издание Mirror написало, что западным странам необходимо внимательно отнестись к данному комплексу. В статье говорится, что «Авангард» достигает цели со скоростью, которая в 27 раз превышает скорость звука.

Ранее командующий РВСН анонсировал число ракетных запусков в 2024 году.