На Украине определили дату визита спецпосланника Трампа в Киев

Украинский МИД определил дату визита будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога, она остается в секрете по соображениям безопасности. Об этом в ходе брифинга заявил представитель внешнеполитического ведомства Георгий Тихий, его слова приводит РИА Новости.

«Мы привлечены к подготовке визита Келлога на Украину. Предварительно, определена дата визита, называть ее не буду по соображениям безопасности», — подчеркнул он.

4 декабря Reuters писал, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

2 декабря журналисты обнародовали одну из первых версий плана урегулирования конфликта, разработанного Келлогом. Документ включает в себя пять пунктов, в том числе предложения по прекращению изоляции РФ и сохранению за ней новых территорий.

Ранее в Совфеде РФ раскрыли, кто пытается помешать Трампу урегулировать конфликт на Украине.