США не обращались к России по поводу организации визита спецпосланника по Украине

Ушаков: обращений к России об организации визита Келлога в Москву не было

К России не поступали обращения относительно организации возможного визита будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого передает РИА Новости.

«Я тоже слышал информацию о такой поездке. Однако, честно говоря, никто из них не связывался с нами по поводу проведения каких-либо контактов в Москве», — отметил Ушаков в разговоре с журналистами.

Ранее представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий сообщил на брифинге, что дата визита Келлога в Киев уже определена. Агентство Рейтер сообщало, ссылаясь на источники, что Келлог планирует посетить Киев и несколько европейских столиц в начале января, поскольку новая администрация США стремится как можно скорее завершить конфликт на Украине.

2 декабря журналисты обнародовали одну из первых версий плана урегулирования конфликта, разработанного Келлогом. Документ включает в себя пять пунктов, в том числе предложения по прекращению изоляции РФ и сохранению за ней новых территорий.

Ранее СМИ рассказали, как Трамп может закончить конфликт на Украине.