Над территорией Крыма сбили три беспилотника ВСУ

Минобороны: средства ПВО сбили три БПЛА ВСУ над территорией Крыма

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены три беспилотника ВСУ над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что атака на полуостров была осуществлена с 16.50 до 17.30 мск.

Утром 23 декабря средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат в Брянской области.

В ночь на 22 декабря ВСУ атаковали Орловскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате налета вражеских дронов произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

21 декабря ВСУ совершили нападение на Казань с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Казани пожарный закрыл собой от дрона мать с младенцем.