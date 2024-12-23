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Над территорией Крыма сбили три беспилотника ВСУ

Минобороны: средства ПВО сбили три БПЛА ВСУ над территорией Крыма
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Ashley Chan/Global Look Press

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены три беспилотника ВСУ над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что атака на полуостров была осуществлена с 16.50 до 17.30 мск.

Утром 23 декабря средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат в Брянской области.

В ночь на 22 декабря ВСУ атаковали Орловскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате налета вражеских дронов произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

21 декабря ВСУ совершили нападение на Казань с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Казани пожарный закрыл собой от дрона мать с младенцем.

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