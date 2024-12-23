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Российские военные уничтожили беспилотник в Брянской области

Минобороны: дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Брянской области
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА над территорией Брянской области», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Вечером 22 декабря глава приграничного региона Александр Богомаз сообщил, что в небе над Брянской областью был сбит беспилотник ВСУ.

В ночь на 22 декабря ВСУ атаковали Орловскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате налета вражеских дронов произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

21 декабря ВСУ совершили нападение на Казань с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Обошлось без пострадавших.

Ранее момент уничтожения беспилотника над Казанью попал на видео.

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