Губернатор Орловской области сообщил о массированной атаке ВСУ на регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массировано атаковали Орловскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«В результате [атаки] снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа», — рассказал он.

На данный момент информации о пострадавших не поступала. Губернатор попросил жителей региона сохранять спокойствие. На месте происшествия находятся оперативные службы, они занимаются ликвидацией пожара.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщал, что в небе над Орлом были уничтожены украинские беспилотники.

ВСУ ежедневно атакуют российские регионы при помощи дронов.

21 декабря ВСУ совершили нападение на Казань с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Обошлось без пострадавших.

Ранее Минниханов рассказал, куда целились беспилотники в Казани.