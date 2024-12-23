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В ВСУ прокомментировали сообщения об окружении под Макаровкой

Группировка ВСУ «Хортица» опровергла сообщения об окружении войск под Макаровкой
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица» в своем Telegram-канале опровергла сообщения средств массовой информации об окружении украинских подразделений в населенном пункте Макаровка в Донецкой народной республике (ДНР).

«Ошибочные выводы о наличии такой ситуации — результат анализа отдельными наблюдателями и независимыми экспертами источников, данные в которых не соответствуют динамике боевых действий», — отмечается в заявлении пресс-службы.

В «Хортице» напомнили, что распространение информации из непроверенных источников может не только ввести в заблуждение читателей, но и поставить под угрозу жизнь украинских военных.

20 декабря пресс-служба «Хортицы» сообщила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал солдатам отойти с позиций под Курахово.

16 ноября Минобороны РФ заявило, что подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под свой контроль населенный пункт Макаровку. По данным ведомства, всего за осень Вооруженные силы РФ взяли под контроль 88 населенных пунктов в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Курской областях.

Ранее сообщалось, что ВСУ отказывают личному составу в отступлении из Великой Новоселки.

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