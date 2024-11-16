Российские военнослужащие в ходе боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР) взяли под свой контроль населенный пункт Макаровку. Об этом заявила пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ведомства, в сражениях за Макаровку принимали участие подразделения группировки войск «Восток».

Из заявления следует, что бойцы этой же группировки войск за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории ДНР и Запорожской области. Места дислокации личного состава и техники украинских войск заметили в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Разлив и Новодаровка.

«Отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ», — подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве добавили, что всего за данный промежуток времени подразделения «Востока» ликвидировали до 140 украинских солдат. Также им удалось уничтожить два танка, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и столько же боевых бронированных машин ВСУ.

15 ноября военные группировки российских войск «Центр» взяли под свой контроль населенный пункт Степановка. Она также находится на территории ДНР, рассказали в Минобороны РФ.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин оценил ход сражений за город Курахово.