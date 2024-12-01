Стало известно, сколько населенных пунктов под контроль взяли ВС России за осень

Российские войска за осень взяли под контроль 88 населенных пунктов в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Курской областях. Об этом сообщило министерство обороны России.

Так, военнослужащие группировки «Центр» взяли под контроль населенные пункты Птичье, Кирово, Карловка, Скучное, Заветное, Новогродовка, Журавка, Мемрик, Калиново, Долиновка, Украинск, Галицыновка, Нелеповка, Мариновка, Крутой Яр, Михайловка, Гродовка, Красный Яр, Селидово, Николаевка, Цукурино, Горняк, Леонидовка, Кураховка, Измайловка, Кременная Балка, Вишневое, Волченка, Вознесенка, Ленинское, Степановка, Новоселидовка, Новоалексеевка, Новодмитровка, Ильинка, Новая Ильинка и Воровское в ДНР. Всего группировка взяла под контроль 37 населенных пунктов.

Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль 13 населенных пунктов: Левадное в Запорожской области, Водяное, Пречистовку, Угледар, Золотую Ниву, Новоукраинку, Доброволье, Шахтерское, Максимовку, Ясную Поляну, Макаровку, Ровнополь, Раздольное в ДНР.

Группировка «Север» сумела освободить 14 населенных пунктов в Курской области: Апанасовку, Борки, Бяхово, Внезапное, Викторовку, Вишневку, Гордеевку, Краснооктябрьское, Снагость, Обуховку, Новую Сорочину, Покровский, Десятый Октябрь и Успеновку.

Южная группировка войск взяла под контроль населенные пункты Григоровка (рядом с Селидово), Красногоровка, Желанное Первое, Григоровка (у Серебрянки), Георгиевка, Верхнекаменское, Острое, Островское, Желанное Второе, Зоряное, Максимильяновка, Александрополь, Серебрянка, Антоновка, Катериновка, Дальнее в ДНР.

Группировка «Запад» взяла под контроль восемь населенных пунктов: Невское и Макеевку в ЛНР, Новосадовое в ДНР, Кругляковку, Вишневое, Першотравневое, Копанки, Колесниковку в Харьковской области.

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