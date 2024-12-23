Минобороны России: российские войска взяли под контроль Сторожевое в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе спецоперации.

«В результате действий подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Сторожевое», — проинформировало российское оборонное ведомство.

В Минобороны добавили, что российские войска нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах Разлива, Раздольного в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

23 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что микрорайон «Северный» в городе Часов Яр перешел под контроль российской армии.

22 декабря Российские военнослужащие в результате успешных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР. В боях за село участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Ранее министерство обороны РФ обнародовало видео, на котором запечатлены бои за Новопустынку.