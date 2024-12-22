Российские солдаты взяли под контроль село в ДНР

Российские военнослужащие в результате успешных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что в боях за село участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Они же в течение суток отразили 11 контратак и нанесли поражение формированиям 10 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подвергшиеся ударам места скопления живой силы и техники украинских войск находились в районе населенных пунктов Зверево, Новооленовка, Песчаное, Дзержинск, Красноармейск, Удачное, Андреевка и Новоелизаветовка на территории ДНР.

«Противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины «Варта» и «Козак», девять автомобилей», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, российские бойцы вывели из строя пять гаубиц ВСУ. Украинские формирования лишились двух гаубиц Д-30 и по одной гаубице «Мста-Б», М101 и Д-20.

20 декабря пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что подразделения группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль три населенных пункта в ДНР. Речь идет о поселках Пушкино, Новопустынка и Старые Терны.

Ранее министерство обороны РФ обнародовало видео, на котором запечатлены бои за Новопустынку.