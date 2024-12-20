Бои за поселок Новопустынка в ДНР попали на видео

МО РФ опубликовало видео о том, как российские военные взяли Новопустынку в ДНР

Действия военных Вооруженных сил РФ, взявших под контроль населенный пункт Новопустынка в Донецкой народной республике (ДНР), засняли на видео. Кадры обнародовало министерство обороны страны.

В ведомстве уточнили, что боевую задачу выполнили бойцы 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе группировки российских войск «Центр». Сначала расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) провели разведку, выявив места скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, им удалось обнаружить замаскированные огневые позиции украинских формирований.

«Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчеты ударных дронов, в том числе с системами сброса боеприпасов», — добавили в министерстве.

По информации ведомства, в этот момент командование ВСУ пыталось перебросить резервы к населенному пункту. Новоприбывшие украинские солдаты должны были принять участие в контратаке, но военные ВС РФ остановили их продвижение при помощи минных заграждений и огня артиллерии.

В результате часть техники и живой силы ВСУ была ликвидирована. Некоторые украинские солдаты бежали с поля боя, подчеркнули в министерстве.

«Штурмовики-гвардейцы освободили населенный пункт и установили российский триколор на одном из зданий», — добавили в ведомстве.

20 декабря пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что за прошедшую неделю подразделения группировки «Центр» взяли под контроль три населенных пункта в ДНР. Речь идет о поселках Новопустынка, Старые Терны и Пушкино.

Ранее боец группировки «Центр» рассказал, как сбивал дроны ВСУ при помощи автомата Калашникова.