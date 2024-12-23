Израиль сообщил о ликвидации участника движения ХАМАС в гуманитарной зоне

ЦАХАЛ: в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе ликвидирован участник движения ХАМАС

Участник палестинского движения ХАМАС, действовавший в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе, уничтожен в результате авиаудара Военно-воздушных сил Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

В ведомстве подчеркнули, что приняли необходимые меры, чтобы снизить риск причинения вреда мирным гражданам: использовались высокоточные снаряды и проводилось воздушное наблюдение.

«Армия обороны Израиля продолжит действовать против ХАМАС в защиту граждан Израиля», — добавили в ЦАХАЛ.

18 декабря телеканал Al Arabiya сообщал, что движение ХАМАС согласилось отпустить израильских заложников, которым требуется медицинская помощь, а также удерживаемых в анклаве пожилых людей и женщин-военнослужащих. По данным телеканала, палестинское движение отказалось от своего требования о полном прекращении боевых действий в секторе Газа на первом этапе соглашения о перемирии.

До этого портал Ynet со ссылкой на неназванного высокопоставленного члена движения заявил, что движение ХАМАС и Израиль достигли «беспрецедентного прогресса» в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

19 ноября 2024 года Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Ранее Трамп заявил, что «разразится ад», если ХАМАС не отпустит заложников.