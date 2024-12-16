В ХАМАС заявили о «беспрецедентном прогрессе» в переговорах по заложникам

Радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли «беспрецедентного прогресса» в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на неназванного высокопоставленного члена движения.

Представитель ХАМАС уточнил, что в настоящее время стороны обсуждают количество заложников, которых планируется освободить в рамках сделки. По его словам, в этом вопросе наблюдаются разногласия. Аналогичная ситуация происходит в обсуждении того, кто из заложников будет освобожден, отметил член движения.

Источник добавил, что окончательное решение должен принять премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

В ноябре 2023 года Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю группировка освободила 110 человек. По данным Израиля на 1 сентября 2024 года, из 97 остающихся у ХАМАС заложников только 64 числятся живыми.

19 ноября Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в Газе трех высокопоставленных командиров ХАМАС.