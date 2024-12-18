ХАМАС согласился отпустить некоторых заложников

Палестинское движение ХАМАС согласилось отпустить израильских заложников, которым требуется медпомощь, а также удерживаемых в анклаве пожилых людей и женщин-военных, утверждает телеканал Al Arabiya.

«ХАМАС согласился освободить больных, пожилых людей и пленных женщин-солдат», — сообщил Al Arabiya в социальной сети Х.

По информации телеканала, ближайшие часы могут стать решающими для переговоров по Газе. Al Arabiya отмечает, что палестинское движение отказалось от своего требования о полном прекращении боевых действий в анклаве на первом этапе соглашения о перемирии в секторе, но настаивает на том, что жители северных районов сектора Газа должны получить возможность вернуться в свои дома без дополнительного досмотра со стороны израильских военнослужащих.

До этого портал Ynet со ссылкой на неназванного высокопоставленного члена движения заявил, что движение ХАМАС и Израиль достигли «беспрецедентного прогресса» в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в Газе трех высокопоставленных командиров ХАМАС.