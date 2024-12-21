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Минобороны закупило более ста тысяч изделий у гражданских производителей

МО РФ: у гражданских производителей закуплено более 100 тысяч изделий

Министерство обороны России сообщило о закупке у малых конструкторских бюро и гражданских производителей более 100 тысяч изделий.

«Сформировалось порядка 30 высокотехнологичных независимых команд, способных выпускать серийную продукцию и решать перспективные задачи, поставленные министерством обороны», — отметил на заседании технологического совета министр обороны России Андрей Белоусов.

В августе Белоусов заявлял, что ва выставке «Армия-2024» впервые были выставлены наработки «народного ОПК». В свою очередь, президент России Владимир Путин ранее призвал эффективнее задействовать ресурсы «народного ОПК». Об этом он заявил на открытии совещания с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он заявлял, что нужно дать возможность для дальнейшего развития, наращивания и выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке.

Ранее «Ростех» разработал комплекс РЭБ «Сурикат» для борьбы с дронами.

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