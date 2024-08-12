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Общественности показали наработки «народного ОПК»

Белоусов: на выставке «Армия» впервые показаны наработки «народного ОПК»

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Maxim Shemetov/Reuters

На выставке «Армия-2024» впервые были выставлены наработки «народного ОПК». Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«Это продукция, изготовленная гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд наших бойцов в зоне СВО», — пояснил свои слова министр.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл в Россию для участия в международном военно-техническом форуме «Армия-2024» в подмосковной Кубинке. Форум проходит в Кубинке в центре «Патриот» с 12 по 14 августа.

Министерство обороны России сообщило, что в выставке примут участие военные делегации 83 государств. 39 из 83 делегаций возглавляют главы минобороны и начальники генеральных штабов.

На форуме будут представлены экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности Белоруссии, Ирана, Индии, Китая.

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