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В России создали компактный комплекс для борьбы с мини-дронами

«Ростех» разработал комплекс РЭБ «Сурикат» для борьбы с дронами

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Shutterstock

Государственная корпорация «Ростех» разработала носимый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Сурикат», который поможет в борьбе с мини-дронами. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Краснодарском крае международного военно-технического форума «Армия-2024».

По словам заместителя, разработкой занимался концерн «Росэлектроника». Новый комплекс отличается своей компактностью, а радиус его действия составит «несколько десятков метров».

«Комплекс настолько компактный, что помещается в разгрузку солдата. За несколько десятков метров он обнаруживает и накрывает помехами вражеский дрон», — сказал Артяков.

До этого Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ) начал испытания специального колесного шасси для транспортировки аппаратуры зенитных ракетных комплексов (ЗРК) войсковой ПВО. Разработка отличается от других корпусной конструкцией.

Ранее «Калашников» презентовал новый ручной пулемет для армии РФ.

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