В России создали компактный комплекс для борьбы с мини-дронами

Государственная корпорация «Ростех» разработала носимый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Сурикат», который поможет в борьбе с мини-дронами. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Краснодарском крае международного военно-технического форума «Армия-2024».

По словам заместителя, разработкой занимался концерн «Росэлектроника». Новый комплекс отличается своей компактностью, а радиус его действия составит «несколько десятков метров».

«Комплекс настолько компактный, что помещается в разгрузку солдата. За несколько десятков метров он обнаруживает и накрывает помехами вражеский дрон», — сказал Артяков.

До этого Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ) начал испытания специального колесного шасси для транспортировки аппаратуры зенитных ракетных комплексов (ЗРК) войсковой ПВО. Разработка отличается от других корпусной конструкцией.

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