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СМИ: Польша может заменить Украину в «прокси-войне» НАТО против РФ

InfoBrics: Польша готовится заменить Украину в войне НАТО против России
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Shutterstock

Польша может готовиться заменить Украину в прокси-войне против Российской Федерации по указанию Североатлантического альянса. Об этом сообщает издание InfoBRICS.

«Не исключено, что польская забота о сохранении своих военных запасов связана с директивой НАТО о подготовке Варшавы к войне», — отмечается в публикации.

Отмечается, что за последнее время Польша начала получать большую помощь от США, что также может указывать на ее особую роль в возможных военных планах НАТО после поражения Украины.

Западные страны устали от украинского конфликта, как и сами украинцы, поэтому необходимо сделать все, чтобы противостояние Киева и Москвы как можно скорее завершилось, заявил после саммита ЕС в Брюсселе глава польского правительства Дональд Туск.

19 декабря ходе прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что готов вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. Он также отметил, что политика является искусством компромисса, и Россия всегда готова на них идти, в том числе в отношении переговоров с Украиной.

Ранее в США рассказали о возможностях Трампа для скорейшего завершения конфликта на Украине.

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