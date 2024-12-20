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Военнопленный рассказал, что взвод пулеметчиков ВСУ расстреливал мирных жителей

Пленный: ВСУ под видом ВС РФ расстреливали мирных жителей Курской области
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Maksym Kishka/Reuters

Военнопленный ВСУ Богдан Никитченко рассказал, что взвод украинских пулеметчиков под видом солдат ВС РФ расстреливал местных жителей в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам пленного, их завезли на территорию России на багги. Они должны были наблюдать и докладывать о ситуации командованию. Также у них был приказ «стрелять и глушить».

Кроме того, на территорию РФ вместе с бойцами ВСУ, которые сдались в плен, зашел взвод пулеметчиков, около десяти человек.

«Они под видом российских солдат заходили в села и <...> расстреливали мирное население жителей, также солдат, всех кого не лень», — поделился Никитченко.

Он пожаловался, что командование относится к украинским бойцам «как к мясу».

До этого родители украинского военнопленного Михаила Смаля, которого Киев отказался обменивать, попросили оставить их сына в России и дать ему гражданство.

Мать пленного рассказала, что ее сын — уроженец Херсонской области. Он попал в плен в первый день начала специальной военной операции.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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