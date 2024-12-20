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Российские вертолеты сорвали ротацию ВСУ в Курском приграничье

Минобороны: вертолеты Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в приграничье Курской области
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Минобороны РФ

Экипажи авиации российской армии на вертолетах Ка-52М сорвали попытку подразделений Вооруженных сил Украины провести ротацию в приграничном районе Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, летчики должны были поддерживать с воздуха сухопутные войска. Пилоты выпустили ракеты по координатам авиационного наводчика, поразив бронетехнику и личный состав ВСУ.

После удара российские пилоты совершили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек. В итоге наводчик подтвердил поражение цели.

Накануне российские военные группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям тяжелой техники и десантно-штурмовым бригадам ВСУ, а также солдатам территориальной обороны в Курской области. В Минобороны РФ отметили, что за сутки потери ВСУ составили более 225 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ уничтожили танк, три пехотные машины и пять бронированных автомобилей.

Ранее волонтерка сообщила о спасении изможденных солдат-срочников в болотах Курской области.

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