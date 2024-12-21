В Минобороны России высказались об атаке украинских дронов на Казань

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских дрона в небе над столицей Республики Татарстан. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, город Казань подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с 7:40 до 9:20 (совпадает с мск). Целями были объекты гражданской инфраструктуры.

«БПЛА применяли в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата <...> уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

21 декабря Казань подверглась атаке украинских дронов. Всего в столице Татарстана зафиксировали восемь прилетов БПЛА, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В частности, два летательных аппарата врезались в 37-этажный жилой комплекс (ЖК) «Лазурные небеса». После этого на верхних этажах здания начался пожар, и жильцам пришлось эвакуироваться.

По данным Telegram-канала «Подъем», из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли пострадать три человека. Власти эту информацию не подтвердили.

Сейчас в аэропорту Казани действуют ограничения на прием и отправку самолетов. Кроме того, ради обеспечения безопасности граждан в городе были отменены все массовые мероприятия, запланированные на 21 и 22 декабря.

Ранее жители Казани рассказали «Газете.Ru» об обстановке в городе после атаки беспилотников.