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Основатель Pink Floyd расшифровал название «Орешника»

Роджер Уотерс: «Орешник» поражает цели, будто осыпая их гроздью орехов
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Luca Bruno/AP

основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости предположил, что российская гиперзвуковая ракета «Орешник» получила такое название из-за того, что она поражает цель несколькими боеприпасами, словно «осыпая ее гроздью орехов».

«Не могу придумать другую причину, чтобы назвать ракету в честь дерева», — пошутил артист.

До этого во время традиционной прямой линии президент России Владимир Путин признался, что сам не знает, почему «Орешник» назвали именно так.

До этого президент рассказал, что «Орешник» является современной новой системой. Президент отметил, что новая ракета основана на разработках «уже российского периода времени». По его словам, шансов легко сбить «Орешник» нет — противоракеты в Польше до него не достанут. Президент отметил, что новая ракета основана на разработках «уже российского периода времени».

Ранее Песков объяснил слова Путина про дуэль с «Орешником».

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