Путин признался, что не знает, почему «Орешник» так назвали

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии, отвечая на вопрос о названии системы «Орешник», заявил, что не знает, почему было выбрано именно такое название.

«И все так, почему «Орешник»?», — поинтересовался ведущий военкор Первого канала Дмитрий Кулько.

«Честно? Не знаю», — ответил Путин с улыбкой.

До этого президент рассказал, что «Орешник» является современной новой системой. Президент отметил, что новая ракета основана на разработках «уже российского периода времени». По его словам, шансов легко сбить «Орешник» нет — противоракеты в Польше до него не достанут. Президент отметил, что новая ракета основана на разработках «уже российского периода времени».

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.