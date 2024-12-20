Пушилин высказался о продвижении ВС России в Донбассе

Пушилин заявил, что ВС России не рассчитывают на легкое продвижение в Донбассе

Вооруженные силы РФ не рассчитывают на легкое продвижение в Донбассе, так как подразделения украинской армии выстроили там «очень серьезные» укрепрайоны. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Противник, когда отступает, все равно выстраивает и дополнительные укрепрайоны. Поэтому на легкое продвижение никто не рассчитывает. Готовятся наши ребята», — добавил Пушилин.

Он также отметил, что российские войска владеют инициативой на всей линии фронта.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что военные Вооруженных сил Украины не могут закрепиться на тех позициях, куда отходят.

Также он подчеркнул, что ВС России продвигаются вперед, тогда как личный состав и техника украинской армии истощаются.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.