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Путин заявил, что российская армия «идет вперед»

Путин: армия России идет вперед, противник не может закрепиться на территориях

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что солдаты ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, куда отходят.

Путин отметил, что вооруженные силы России продвигаются вперед, тогда как личный состав и техника вооруженных сил Украины истощаются.

«Противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел», — сказал глава российского государства.

Также президент РФ признался, что решение о начале спецоперации на Украине нужно было принимать раньше. Так он ответил на вопрос о том, изменил бы он свое решение о начале специальной военной операции в случае возвращения в февраль 2022 года. Путин подчеркнул, что решение о начале СВО было вынужденным. По его словам, нельзя было оставлять ситуацию такой, какая она была.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.

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Прямая линия Путина — 2024
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