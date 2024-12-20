Российские войска ликвидировали «Успеновский мешок» под Курахово

Вооруженные силы РФ полностью ликвидировали «Успеновский мешок» южнее города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), за который идут ожесточенные бои. Об этом сообщил украинский мониторинговый паблик Deep State, отслеживающий ситуацию на фронте.

Отмечается, что российские военные вытеснили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Трудовое и Успеновка, заняв последний участок «Успеновского мешка».

«Выйти из него смогли не все и пусть это будет на совести до конца дней ответственных за эту ошибку», — говорится в сообщении паблика.

18 декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в настоящее время форсировать события в Курахово нельзя, но при этом подчеркнул, что его взятие под контроль ВС РФ является делом времени. Он отметил, что ситуация в Курахово для бойцов ВСУ стала критической, ведь «единственный путь снабжения находится под огнем».

20 декабря стало известно, что российские войска освободили пять населенных пунктов в ДНР.

Ранее стало известно, какой приказ получила группировка ВСУ в Курахово.