Группировке украинских войск, которая находится в городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), приказали любой ценой продержаться до официального вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Рогов рассказал, что в его распоряжении оказались некие «оперативные данные».

«Согласно <...> данным, группировка украинских войск в <...> Курахово получила приказ дотянуть любой ценой до инаугурации Трампа», — отметил он.

При этом, по словам члена Общественной палаты РФ, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогут долго удерживать город. Это понимают и сами украинские бойцы, подчеркнул Рогов.

18 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Курахово российскими войсками — это дело времени. Как он сказал, сейчас в населенном пункте сложилась критическая ситуация для украинских подразделений. Одна из причин заключается в том, что единственный путь снабжения группировки ВСУ «находится под огнем».

Ранее бойцы Вооруженных сил РФ взяли под контроль один из населенных пунктов в ДНР.