Форсировать события в Курахово нельзя, но его взятие — это дело времени. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что ситуация в Курахово для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала критической, ведь «единственный путь снабжения находится под огнем».

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла шанс оставить город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) без потерь.

Чиновник отметил, что до полного окружения Курахово силами РФ остается несколько километров.

Город Курахово расположен на западе ДНР в 46 км от столицы региона Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, захват этого населенного пункта позволит выйти российским войскам к западным границам республики.

Ранее Рогов сообщил о зачистке котла ВСУ у Курахово.