Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушилин рассказал о положении ВСУ в Курахово

Пушилин назвал взятие Курахово делом времени

close
Александр Сухов/РИА Новости

Форсировать события в Курахово нельзя, но его взятие — это дело времени. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что ситуация в Курахово для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала критической, ведь «единственный путь снабжения находится под огнем».

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла шанс оставить город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) без потерь.

Чиновник отметил, что до полного окружения Курахово силами РФ остается несколько километров.

Город Курахово расположен на западе ДНР в 46 км от столицы региона Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, захват этого населенного пункта позволит выйти российским войскам к западным границам республики.

Ранее Рогов сообщил о зачистке котла ВСУ у Курахово.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами