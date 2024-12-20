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Российские войска освободили пять населенных пунктов в ДНР

МО РФ: российские войска освободили Новопустынку, Пушкино, Старые Терны в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска группировки «Центр» за неделю освободили населенные пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает министерство обороны России.

Также ВС РФ нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразили 67 контратак противника. Отмечается, что потери ВСУ составили более 2945 военнослужащих.

Кроме того сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Зеленовку и Новый Комар Донецкой народной республики. Противник потерял до 1215 военнослужащих.

В министерстве добавили, что за неделю Вооруженные силы Украины потеряли до 13 250 человек в зоне боевых действий. В зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2675 военнослужащих.

Также сообщалось, что трассы, которые напрямую ведут из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Днепропетровск (украинское название — Днепр), находятся под огневым контролем российских войск. Также под артиллерийскими ударами находятся пути подъезда к Красноармейску с севера.

Ранее стало известно, какой приказ получила группировка ВСУ в Курахово.

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