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Над Белгородской областью сбили второй беспилотник

Минобороны: в небе над Белгородской областью сбили второй беспилотник
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Inna Varenytsia/REUTERS

В небе над Белгородской областью сбили второй беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В 13:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Вражеский беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Другой украинских беспилотник уже пытался атаковать Белгородскую область этим утром. Он также был уничтожен средствами ПВО.

20 декабря Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над российскими регионами.

Под атаку также попала Курская область. ВСУ атаковали российский регион, задействовав сразу два беспилотника, но безуспешно.

Ранее в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников.

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