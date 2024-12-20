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Над российскими регионами за ночь сбили более 30 украинских беспилотников

Средства ПВО ночью уничтожили 36 дронов над российскими регионами
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.

Так, 16 дронов сбили в Краснодарском крае, 14 — над акваторией Черного моря. Пять беспилотников уничтожено над территорией Брянской области и один — над Белгородской.

Накануне вечером сирены ракетной опасности включались на территории Крымского района в Краснодарском крае. Глава района Сергей Лесь призывал местных жителей спрятаться за любое крепкое укрытие: помещение без окон или цокольный этаж. Он предупредил, чтобы никто не выкладывал фото или видео работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Через десять минут сигнал ракетной опасности в регионе был отменен.

За день до этого силы и средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Ростовскую область. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, в районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку. По предварительной информации оперативных служб, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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