Российские военные сбили беспилотник в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Около 09:10 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ», — проинформировало российское оборонное ведомство.

20 декабря Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над российскими регионами.

Накануне вечером сирены ракетной опасности включались на территории Крымского района в Краснодарском крае. Глава района Сергей Лесь призывал местных жителей спрятаться за любое крепкое укрытие: помещение без окон или цокольный этаж. Он предупредил, чтобы никто не выкладывал фото или видео работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Через десять минут сигнал ракетной опасности в регионе был отменен.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.