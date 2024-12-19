В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

В Воронежской области сбили несколько беспилотников самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Системы радиоэлектронной борьбы обнаружили в воздухе над одним из районов области несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. После чего дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили их.

Губернатор указал, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки дронов в регионе сохраняется.

19 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты продолжают атаковать территорию региона.

В тот же день врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, вызванное атакой дрона.

Ранее ВС РФ ударили по военным аэродромам ВСУ и мастерским по сборке дронов.