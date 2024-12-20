Рогов сообщил, что для группировки ВСУ в Курахово начался обратный отсчет

Для группировки украинской армии в Курахово начался обратный отсчет. Таким мнением с РИА Новости поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«У украинских боевиков есть четкое понимание, что долго они не протянут», — сказал он.

Рогов отметил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово отступает к западным окраинам, закрепляясь в районе тепловой электрической станции.

«Продвижение наших войск продолжается. Освобождена вся жилая застройка, бои перекинулись в промзону», — добавил эксперт.

18 декабря глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что форсировать события в Курахово нельзя, однако его взятие является делом времени. Он отметил, что ситуация в Курахово для ВСУ стала критической, ведь «единственный путь снабжения находится под огнем».

Ранее Рогов сообщил о зачистке котла ВСУ у Курахово.