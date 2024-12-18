Вооруженные силы России зачистили котел, в который попали подразделения группировки украинской армии южнее города Курахово, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он также заявил, что одни бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен, а другие пытались отстреливаться и сбежать. По словам Рогова, те, кто не стал сдаваться, были ликвидированы.

15 декабря Рогов сообщил, что группировка ВСУ, состоящая из 700 человек, попала в окружение в районе населенного пункта Анновка, находящегося к югу от Курахова. Он уточнил, что украинские военные, согласно радиоперехватам, восемь раз просили отойти с позиций, но получили отказ. Рогов отметил, что в скором времени в аналогичную ситуацию могут попасть украинские подразделения, остающиеся в самом Курахове.

Город Курахово расположен на западе ДНР в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, захват этого населенного пункта позволит выйти российским войскам к западным границам республики.

Ранее боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой».