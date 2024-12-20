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ЕС передал 47% от общего объема поставок военного оборудования Украине

Фон дер Ляйен: США и ЕС за три года сравнялись в поставках оружия Украине
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Francois Lenoir/Reuters

Евросоюз и США за три года российско-украинского конфликта практически сравнялись по объемам поставок оружия и военного оборудования Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, США поставили украинской стороне порядка 40% от общего числа всего вооружения и военного оборудования, Евросоюз — 47%.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что данный показатель является хорошим балансом в работе, которая была проделана за последние три года.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты израсходовали около $100 млрд на помощь Украине.

До этого фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз в 2025 году планирует перевести порядка €13 млрд макрофинансовой помощи, а также предоставит кредит в размере €18 млрд под российские активы.

Также Reuters со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили сообщило, что Великобритания направит дополнительного вооружения на Украину в размере $280 млн.

Ранее Сийярто заявил, что ЕС хочет направить на поставки оружия Украине €6 млрд.

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