Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блинкен назвал затраты США на помощь Украине

Госсекретарь Блинкен: Вашингтон выделил около $100 млрд на помощь Киеву

close
Craig Ruttle/Pool via Reuters

Соединенные Штаты израсходовали около $100 млрд на помощь Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

«Мы израсходовали много денег на защиту Украины, около $100 млрд. А наши союзники и партнеры израсходовали на это около $150 млрд. Это лучший пример разделения нагрузки, который я видел», — сказал он во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

По словам Блинкена, часть выделенных средств была потрачена на оборонно-промышленную базу США.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз в 2025 году планирует перевести порядка €13 млрд макрофинансовой помощи, а также предоставит кредит в размере €18 млрд под российские активы.

Также Reuters со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили сообщило, что Великобритания направит дополнительного вооружения на Украину в размере $280 млн.

Ранее Сийярто заявил, что ЕС хочет направить на поставки оружия Украине €6 млрд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами