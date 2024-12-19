Блинкен назвал затраты США на помощь Украине

Соединенные Штаты израсходовали около $100 млрд на помощь Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

«Мы израсходовали много денег на защиту Украины, около $100 млрд. А наши союзники и партнеры израсходовали на это около $150 млрд. Это лучший пример разделения нагрузки, который я видел», — сказал он во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

По словам Блинкена, часть выделенных средств была потрачена на оборонно-промышленную базу США.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз в 2025 году планирует перевести порядка €13 млрд макрофинансовой помощи, а также предоставит кредит в размере €18 млрд под российские активы.

Также Reuters со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили сообщило, что Великобритания направит дополнительного вооружения на Украину в размере $280 млн.

Ранее Сийярто заявил, что ЕС хочет направить на поставки оружия Украине €6 млрд.