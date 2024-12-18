Названа сумма помощи Евросоюза Украине в 2025 году

Европейский союз в 2025 году планирует перевести порядка €13 миллиардов макрофинансовой помощи, а также предоставит кредит в размере €18 миллиардов под российские активы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге, передает пресс-служба комиссии.

«Наш Союз выделит €13 миллиардов в следующем году из Украинского фонда. И с января мы начнем переводить нашу часть кредита G7, финансируемую за счет доходов от иммобилизованных российских активов. Это более €18 миллиардов на 2025 год», — заявила глава ЕК.

Также фон дер Ляйен напомнила, что ЕС продолжает оказывать экономическое давление на Россию с помощью санкций, отметив, что новый, 16-й пакет санкций уже готовится.

16 декабря Евросоюз расширил санкции против России. В 15-й пакет внесли 54 физических лица и 30 организаций. Так, в перечне числятся российские военные, а также артисты и бизнесмены. Кроме того, в список попали высокопоставленные военнослужащие из Северной Кореи и несколько иностранных компаний. Еще под ограничения попали 52 иностранных судна за помощь в обходе ограничений.

Ранее в Венгрии объяснили, почему поддержали пакет 15-й санкций против России.