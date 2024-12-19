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Великобритания направит новый пакет военной помощи Украине

Reuters: Британия направит дополнительное вооружение на Украину на $280 млн

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U.S. Air Force/Global Look Press

Великобритания направит дополнительного вооружения на Украину на 225 млн фунтов стерлингов (около $280 млн). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили.

В публикации отмечается, что новый пакет помощи будет включать вооружения для ВМС Украины на 92 млн фунтов, в том числе малые катера, разведывательные дроны, барражирующие боеприпасы, а также беспилотные надводные корабли. Еще 68 млн фунтов будут направлены на приобретение средств противовоздушной обороны.

Агентство подчеркивает, что 26 млн фунтов предназначены на поставку запчастей для ранее приобретенного оборудования, а 39 млн фунтов — на закупку более чем тысячи систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, закупку респираторов и повышение защитных возможностей Вооруженных сил Украины.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз в 2025 году планирует перевести порядка €13 млрд макрофинансовой помощи, а также предоставит кредит в размере €18 млрд под российские активы.

Ранее Сийярто заявил, что ЕС хочет направить на поставки оружия Украине €6 млрд.

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