Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил силовиков

Путин поздравил сотрудников спецслужб с Днем работника органов безопасности
close
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб с Днем работника органов безопасности. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

«На протяжении многовековой истории нашей Родины органы безопасности были ее верной, прочной опорой. И сегодня наш долг — вспомнить славный и героический путь отечественных спецслужб, почтить память ветеранов, которые спасали жизни людей, защищали свободу и независимость нашей страны», — заявил Путин.

Он добавил, что новое поколение сотрудников российских спецслужб хранит и развивает лучшие традиции своих предшественников.

Сам Владимир Путин начинал профессиональную карьеру как сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ), став в 1998 году директором приемника советской структуры, Федеральной службы безопасности.

До этого ФСБ пообещала найти и наказать причастных к теракту в Москве.

Ранее Путин посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами