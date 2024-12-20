Путин поздравил силовиков

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб с Днем работника органов безопасности. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

«На протяжении многовековой истории нашей Родины органы безопасности были ее верной, прочной опорой. И сегодня наш долг — вспомнить славный и героический путь отечественных спецслужб, почтить память ветеранов, которые спасали жизни людей, защищали свободу и независимость нашей страны», — заявил Путин.

Он добавил, что новое поколение сотрудников российских спецслужб хранит и развивает лучшие традиции своих предшественников.

Сам Владимир Путин начинал профессиональную карьеру как сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ), став в 1998 году директором приемника советской структуры, Федеральной службы безопасности.

До этого ФСБ пообещала найти и наказать причастных к теракту в Москве.

Ранее Путин посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками.