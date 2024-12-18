ФСБ пообещала найти и наказать причастных к убийству начальника войск РХБЗ

Причастные к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова понесут наказание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

«Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание», — говорится в сообщении.

Кириллов и его помощник погибли накануне утром в результате взрыва. По данным СК, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила.

Утром 18 декабря ФСБ заявила о задержании подозреваемого в исполнении теракта. По данным ведомства, им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения. Мужчина заявил следствию, что был завербован украинскими спецслужбами. Исполнителю теракта обещали $100 тыс. и «европейский паспорт». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее подозреваемый в убийстве Кириллова назвал причину совершения им теракта.