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Военный эксперт: Запад не согласится на предложенную Путиным дуэль

Аналитик Коротченко: Запад не согласится на предложение Путина о дуэли XXI века

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Западные страны не согласятся на предложение президента РФ Владимира Путина провести технологическую дуэль XXI века, считает главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В беседе с RT он заявил, что для этого там слишком хорошо оценивают возможности РФ.

Напомним, Путин предложил Западу провести «технологическую дуэль», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед ПВО. В частности, он предложил расположить в Киеве объект для поражения и сосредоточить там ракеты. Россия же нанесет удар, чтобы проверить, смогут ли они перехватить «Орешник». Он подчеркивал, что шансов легко сбить новейшую российскую ракетную систему нет, и ПВО, размещенные на территории Польши и Румынии, до ракетной системы «не достанут».

По мнению Коротченко, Запад не согласится на такое испытание.

«Я думаю, что аналитики и эксперты там достаточно квалифицированно оценивают наши возможности, — подчеркнул специалист. — Мы здесь абсолютный лидер».

Президент РФ подтвердил достижения России в ракетостроении, и они сильно опережают западные, заключил военный эксперт.

Ранее Польше предрекли проблемы из-за возможного размещения «Орешника» в Белоруссии.

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