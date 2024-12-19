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Кадыров попросил Путина разрешить ему выбрать цель для «Орешника»

Кадыров попросил Путина разрешить ему выбрать цель в Киеве для «Орешника»

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил лично выбрать цель в Киеве для демонстрации возможностей российского баллистического комплекса средней дальности. Соответствующий пост Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.

«Президент РФ ответил в свойственной только ему манере — предложил Западу выбрать объект в Киеве и попробовать перехватить удар «Орешника»... Можно я выберу, Владимир Владимирович?» — написал Кадыров.

Путин в ходе пресс-конференции по итогам года предложил Западу провести «технологическую дуэль», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед ПВО. В частности, он предложил расположить в Киеве объект для поражения и сосредоточить там все доступные системы противовоздушной обороны. Россия же нанесет удар, чтобы проверить, смогут ли они перехватить «Орешник». Он подчеркивал, что шансов легко сбить новейшую российскую ракетную систему нет, и ПВО, размещенные на территории Польши и Румынии, до ракетной системы «не достанут».

Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что западные страны не согласятся на предложение Путина провести технологическую дуэль XXI века.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.

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