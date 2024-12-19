Путин объяснил суть обновленной ядерной доктрины России

Президент Владимир Путин сообщил, что обновленная ядерная доктрина России подразумевает защиту от новых военных рисков, которые могут стать угрозами суверенитету страны. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам года.

«Мы обсуждаем некоторые новые военные опасности, которые могут перерасти в реальные угрозы», – отметил Путин.

В рамках доктрины также поднимается вопрос о повышении ответственности неядерных государств, которые могут участвовать в агрессии против России совместно с ядерными державами.

«Если такие страны и их союзники создадут угрозу нашему суверенитету и самому существованию России, мы считаем себя вправе применить против них ядерное оружие,» – добавил он.

Путин также подчеркнул, что любые аналогичные угрозы для союзника России, Белоруссии, будут рассматриваться как угрозы для самой России.

«Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности Белоруссии,» – заявил он.

До этого Путин предложил Западу выбрать цель в Киеве для проверки «Орешника».

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».