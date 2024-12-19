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Путин объяснил суть обновленной ядерной доктрины России

Путин: в обновленной ядерной доктрине говорится о новых военных опасностях

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Maxim Shemetov/REUTERS

Президент Владимир Путин сообщил, что обновленная ядерная доктрина России подразумевает защиту от новых военных рисков, которые могут стать угрозами суверенитету страны. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам года.

«Мы обсуждаем некоторые новые военные опасности, которые могут перерасти в реальные угрозы», – отметил Путин.

В рамках доктрины также поднимается вопрос о повышении ответственности неядерных государств, которые могут участвовать в агрессии против России совместно с ядерными державами.

«Если такие страны и их союзники создадут угрозу нашему суверенитету и самому существованию России, мы считаем себя вправе применить против них ядерное оружие,» – добавил он.

Путин также подчеркнул, что любые аналогичные угрозы для союзника России, Белоруссии, будут рассматриваться как угрозы для самой России.

«Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности Белоруссии,» – заявил он.

До этого Путин предложил Западу выбрать цель в Киеве для проверки «Орешника».

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».

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Прямая линия Путина — 2024
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