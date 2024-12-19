Путин высказался о возможном появлении американских THAAD на Украине

Президент РФ Владимир Путин не увидел проблемы в возможном появлении американских систем противовоздушной обороны (ПВО) THAAD на Украине. Глава государства сделал соответствующее заявление в ходе прямой линии.

«Если американцы решат поставить [на Украину комплексы THAAD], пусть поставят <...>. Это более современные [системы], где-то схожие с нашим [комплексом] С-400», — отметил российский лидер.

Он добавил, что американские системы ПВО Patriot в какой-то степени можно соотнести с российскими комплексами С-300. THAAD, в свою очередь, напоминают С-400 с более слабыми характеристиками.

«Вот пускай поставят, мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам, может, и подсказали, какие-то там есть современные, ценные для нас тоже решения», — подчеркнул Путин.

Президент обратил внимание, что его слова о «наших ребятах на Украине» не являются иронией. Как сказал глава государства, речь идет о жителях Украины, которые «мечтают избавить страну от неонацистского режима».

Также во время прямой линии российский лидер выразил уверенность, что никакие системы ПВО не способны легко противостоять новейшим ракетным комплексам «Орешник». В том числе это касается средств противовоздушной обороны, размещенных на территории Румынии и Польши.

19 декабря Путин подводит итоги 2024 года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее журналисты допустили, что США в ответ на применение «Орешника» могут разместить на Украине ядерные бомбы.