В Турции раскрыли, какие страны стоят за наступлением террористов в Сирии

Выбор момента для наступления боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ) на сирийскую провинцию Алеппо не является случайностью: за наступлением группировки стоят США и Израиль. Об этом заявил преподаватель Газиантепского университета доктор Али Фуат Гекче, пишет газета Aydınlık.

«Когда Израиль потерпел неудачу в борьбе с «Хезболлой» и вступило в силу прекращение огня, войска ХТШ начали действовать. Особенно они хотят захватить Алеппо, который является критически важным маршрутом для «Хезболлы»», — заявил Гекче.

По его словам, боевики действуют в интересах США и Израиля. Он добавил, что Вашингтон «вступает в игру» именно в период неудач ЦАХАЛ в борьбе против «Хезболлы». Целью американской стороны, по мнению Гекче, является захват региона вокруг Алеппо, поскольку разжигание межконфессиональных конфликтов на этой территории нанесет урон тылам «Хезболлы».

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

На следующий день в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в течение суток уничтожили не менее 200 боевиков организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) и других группировок, перешедших в наступление в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Сообщалось также, что сирийская армия перебросила подкрепления на линии боевого соприкосновения в этих регионах.

Ранее сообщалось, что боевики захватили часть западных кварталов Алеппо.