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Турция обещала не проводить военную операцию в Сирии при одном условии

Фидан: Турция не будет проводить операцию в Сирии, если она решит курдский вопрос

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Depositphotos

Турция не будет проводить военную операцию в Сирии против курдских «Сил народной самообороны» (СНС), если новые власти страны установят полный контроль над территорией страны, включая районы проживания курдов. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Турецкие власти называют СНС ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК).

По его словам, расширение влияния в Сирии РПК, которая борется за права курдов и считается Анкарой террористической организацией, представляет серьезную угрозу для Турции.

«Сейчас в Дамаске новая администрация. Я думаю, что теперь это в первую очередь их забота. Поэтому я считаю, что если <...> они займутся данным вопросом должным образом, то у нас не будет причин вмешиваться», — сказал он.

16 декабря газета The Wall Street Journal писала, что США опасаются, что Турция может начать широкомасштабное вторжение в Сирию.

До этого глава МИД Турции назвал стратегической целью Анкары ликвидацию «Сил народной самообороны».

Ранее Трамп заявил, что Турция причастна к свержению правительства Асада в Сирии.

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